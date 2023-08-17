Kılıçdaroğlu'ndan 17 Ağustos açıklaması: ''Deprem vergisi' olarak alınmaya başlanan paralar nerede?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde yaptığı açıklamada iktidara "'Deprem vergisi' olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?" diye sordu.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan 17 Ağustos açıklaması: ''Deprem vergisi' olarak alınmaya başlanan paralar nerede?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümünde bir açıklama yaptı.

"AFETLERE HAZIRLIK DEVLETİN ASLİ GÖREVİDİR"

Açıklamasında "Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir" diyen Kılıçdaroğlu, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen onca yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunun en vahim sonucunu maalesef 6 Şubat’ta büyük bir acı içinde yaşadık. 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde, depremde ve diğer afetlerde yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA SORDU

AKP iktidarına bir soruda yönelten Kılıçdaroğlu, "Saray Devletine soruyorum: 17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için "deprem vergisi" olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?" diye yazdı.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Son Güncelleme:
Kanal D’deki Yargı dizisinden 3 ayrılık birden! Yeni sezonda olmayacaklar Kanal D’deki Yargı dizisinden 3 ayrılık birden! Yeni sezonda olmayacaklar
Bu sefer çağrı İYİ Parti'den geldi: Siyasal İslam'a tepki gösterildi, milliyetçileri üçüncü yol açmaya çağırdı Siyasal İslam'a tepki gösterildi, milliyetçileri üçüncü yol açmaya çağırdı
Simit yese yetmez! Simit yese yetmez!
Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı ABD'li bankayı hedef aldı, dolar/TL'ye müdahaleyi açıkladı: O günden beri... Uzmanı ABD'li bankayı hedef aldı, dolar/TL'ye müdahaleyi açıkladı
Anket şirketi sahibinden MHP'ye skandal teklif: 'Bahçeli görüşmeyi kabul etmedi' Anket şirketi sahibinden MHP'ye skandal teklif: 'Bahçeli görüşmeyi kabul etmedi'
Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Bu illerde yaşayanlar her saniye terleyecek! Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Bu illerde yaşayanlar her saniye terleyecek!
İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
Beyinleri zehir gibi çalışıyor: En zeki 5 burç açıklandı! En zeki 5 burç açıklandı!