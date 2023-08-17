Bu sefer çağrı İYİ Parti'den geldi: Siyasal İslam'a tepki gösterildi, milliyetçileri üçüncü yol açmaya çağırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti kurmayları aracılığıyla bir televizyon programına gönderdiği mesajda, İYİ Parti’ye yerel seçimlerde işbirliği yapma çağrısında bulundu. Bahçeli’nin, “Gelin komşu olalım” mesajına İYİ Parti’den olumsuz yanıt geldi.

MHP'nin İYİ Parti'ye yönelik 'ittifak' çağrısının yankıları sürerken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'üçüncü yol açma' çağrısı yaptı.

“EN BÜYÜK TEHDİT İSE SON 20 YILDA SİYASAL İSLAMCILIĞIN TÜRK MİLLİ KİMLİĞİNİ ALT KİMLİKLERE BÖLMESİDİR”

Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki milletleşmek ve milli kimliğimizi her alanda tahkim etmek, Cumhuriyetimizin en önemli projesidir.

Yine kabul etmeliyiz ki milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda Siyasal İslamcılığın, Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve Türk milli kimliğini alt kimliklere bölmesidir.

Türkiye’nin karşılaştığı ağır tehditler ve Türk milli kimliğinin tahribatı, Türk milliyetçilerine yeni bir yol açma zarureti doğurmaktadır.

“TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN İKTİDARI İSE ANCAK YENİ BİR ‘TÜRK ÇAĞI’NI BAŞLATACAĞIMIZ, ÜÇÜNCÜ YOLU AÇMAKTAN GEÇMEKTEDİR”

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O’nu kuran Atatürk’ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var!

Diğer yandan tüm ömrünü bir davaya vakfetmiş ve hayatta tek arzusu Türk milliyetçiliğinin iktidarını görmek olan milliyetçi/ülkücü harekete de bir iktidar borcumuz var.

Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir.

İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Bahçeli'nin "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısına ilk yanıt İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan yanıt gelmişti.

Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" ifadelerini kullanmıştı.