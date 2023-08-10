Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak çağrısının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan ilk yanıt geldi.

Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yapmasının ardından İYİ Parti'den yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Bahçeli'nin çağrısını iletti. Bahçeli'nin "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın yanıt verdi.

TamgaTürk haber sitesine konuşan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur." dedi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaparak "Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor Fesübhanallah" diye yanıt verdi.

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