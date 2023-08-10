Erdoğan’dan milletvekiline fırça: Tuba ne seyrediyorsun, butona bas

Kahramanmaraş’ta kentsel dönüşüm temel atma töreni gerçekleştirildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törende, AKP Kahramanmaraş milletvekillerinden Tuba Köksal’a temel atma töreni sırasında zamanında butona basmaması nedeniyle “Tuba ne seyrediyorsun, butona bas” diye çıkışması dikkat çekti.

Erdoğan sonrasında projeye 250 konutla destek veren Galatasaray’a teşekkür etti. Diğer kulüplere de çağrı yapan Erdoğan, “Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş’ı da bekleyeceğiz. Bakalım kaç konutla bu yarışın içinde yer alacaklar. Hayırda yarış bu başka bir şey değil. Bu kadar tribünlerden paralar geliyor. Öyleyse bunların bir kısmını buralara aktaralım” sözlerini kullandı.

Sözlerinin devamında, “Galatasaray Spor Kulübü’nü bu 250’lik ilk adımla tebrik ediyorum. Tabi Kayseri’yi bir kenara koymak doğru olmaz. Kayseri bakalım bu işe kaç konutla katılacak? Ama diğerlerini de Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş’ı da bekleyeceğiz. Bakalım kaç konutla bu yarışın içinde yer alacaklar. Hayırda yarış bu başka bir şey değil. Bu kadar tribünlerden paralar geliyor. Öyleyse bunların bir kısmını buralara aktaralım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törende yaptığı açıklamalar şöyle:

“Sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. Depremden hemen sonra afetzede illerimizi farklı nedenlerle ziyaret etmiş, devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızda olduğunu ifade etmiştik. Sahadaki sıkıntıları takip ettik, depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit ettik. Ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık. İnsanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık.

“ÇADIRDA KALANLARI KONTEYNERE YERLEŞTİRECEĞİZ”

Şu ana kadar 180 bin konutun ihalesi yapıldı. Yerinde dönüşüm projesini başlattık. Hibe ve uygun şartlarda kredi desteği içeren projemiz büyük bir teveccüh ile karşılandı. Yerinde dönüşüm ile sadece inşaatlar hızlanmayacak; istihdam artacak, konutlar daha az maliyetle hayata geçirilecek. Depremin yıktığı şehirlerimizi daha ferah bir şekilde inşa edeceğiz. 15 Ağustos’a kadar çadırda kalanları konteynere yerleştireceğiz.

CHP’Yİ SUÇLADI

Çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yaygın olduğu illerde kentsel dönüşümün önemine dikkat çektik. Şimdiye kadar TOKİ binalarıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bu süreçte Türkiye’deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri görme fırsatı bulduk. Kentsel dönüşümle ilgili ne zaman adım atsak CHP karşımıza dikildi. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendilerine yakın meslek grubu ve odalar vasıtasıyla projeleri mahkemeye götürdüler. Kentsel dönüşüm projelerini durdurmak için söylenmedik yalan atılmadık iftira bırakmadılar.

“BİR KEZ OLSUN ÖZÜR DİLEMEDİLER”

Biz bunları beceriksizliklerine yorduk ama son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. Burada işbilmezlik değil halk düşmanlığı vardır. Bunların gözünde seçmen tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman önemlidir. Afetzedelerimize olmadık hakaretlerde bulundular. Necis dilleriyle hedef aldılar. Pek çok edepsizliği ve ahlaksızlığı sergilemekten icap duymadılar. Mağdur ettikleri kardeşlerimizden bir kez olsun özür dilemediler.”