Kayyım atanan Mardin Belediyesi'nden ulaşıma ikinci zam

10 Haziran'da ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 33 ile yüzde 42 oranındaki zamlardan sonra şehiriçi ve ilçeler arası ulaşım ücretlerine yüzde 50’ye varan oranlarda yeni zamlar yapıldı. Yapılan zam ile birlikte kartlı binişlerde haziran ayında 7 lira yapılan şehir için ulaşım ücreti 10 liraya çıktı. Daha önce 10 lira yapılan kartsız biniş ücreti yüzde 50 zam oranıyla 15 lira oldu.

Haziran'da 12 liradan 16 liraya çıkarılan Artuklu-Kızıltepe arası yolcu taşıma ücreti kartlı binişlerde 16 liradan 23 liraya çıkarken, kartsız binişlerde 20 liradan 30 liraya yükseldi.

MARDİN-DİYARBAKIR ARASI 100 TL OLDU

Haziran'da 40 liradan 50 liraya çıkarılan Artuklu- Nusaybin ve Artuklu-Midyat arası yolcu taşıma ücreti , yüzde 40 oranında yapılan yeni zamla 50 liradan 70 liraya çıktı. Mardin- Diyarbakır arası yol ücreti 80 liradan 100 liraya çıkarıldı. Belediye otobüs ücretlerine benzer oranlarda zam yapılırken, zam bugünden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konuldu.