Murat Yetkin: Erdoğan'ın Montrö’den sonra Lozan’ın da hakkını teslim etmesi tarihi bir itiraf

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lozan Barış Antlaşması hakkında daha önce söylediği sözleri hatırlattığı bugünkü yazısında, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonuç bildirgesinin ikinci maddesine dikkati çekti.

Yetkin, Erdoğan’ın daha önce Lozan’la ilgili sarf ettiği, “1920’de bize Sevr’i gösterdiler, 1923’te Lozan’a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştı. (…) İşte şu an Ege’yi görüyorsunuz değil mi? Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan’da verdik. Zafer bu mu?” sözlerini hatırlattı.

Yetkin, dünkü MGK bildirisinde Lozan Antlaşması’ndan, “bir asırdır barış ve istikrara temel teşkil etmesi” denerek bahsedilmesine işaret ederek, “Erdoğan’ın Montrö’den sonra, son MGK bildirisinde Lozan’ın da hakkını teslim etmesi o nedenle tarihi bir itiraf, ya da kabulleniş sayılmalı” diye yazdı.