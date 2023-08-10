DEDAŞ Ceylanpınar'da 7 köyün elektriğini kesti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Ceylanpınar'da DEDAŞ'ın borcu olmamasına rağmen 7 köyün mesken ve tarım elektriğini kesmesine “DEDAŞ'ın zulmünü görmüyor musunuz ey yetkililer" sözleriyle tepki gösterdi.

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Ceylanpınar'da DEDAŞ'ın borcu olmamasına rağmen 7 köyün mesken ve tarım elektriğini kesmesine “DEDAŞ'ın zulmünü görmüyor musunuz ey yetkililer" sözleriyle tepki gösterdi. Tanal sosyal medya hesabından, Ceylanpınar Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin ve muhtarların ortak açıklamayla DEDAŞ'a tepki gösterdiği videoyu da paylaştı. Ceylanpınar Ziraat Odası Başkanı Keskin, "DEDAŞ resmen çiftçilerimizi mağdur etmekte, ürünlerini kurutmakta. Köylerde oksijen tüpüne bağlı olan hastalarımız var. DEDAŞ'ın çiftçilerimizi yıpratma hakkı yoktur. Bu şekilde giderse, çiftçilerimiz önümüzdeki sene çiftçiliği bırakmak zorunda kalacaklar" dedi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (DEDAŞ), Şanlıurfa Ceylanpınar'daki 7 köyün mesken ve tarım elektriğini borçları olduğu gerekçesiyle kesmesine Ceylanpınar Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin ve muhtarlar, ortak açıklamayla tepki gösterdi. Ceylanpınarlıların tepkisini sosyal medya hesabından paylaşan Tanal, DEDAŞ'ın uygulamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa'daki DEDAŞ zulmünden, Ceylanpınar ilçemiz de nasibini aldı. Ceylanpınar'da borcu olmayan çiftçilerin köylerdeki hem tarımsal sulamada kullanılan elektrikleri hem de hanelerindeki elektrikleri kesildi. Ceylanpınar Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin ve muhtarlar, ortak açıklamayla DEDAŞ'a tepki gösterdi. DEDAŞ'ın zulmünü görmüyor musunuz ey yetkililer?"

"DEDAŞ'IN ÇİFTÇİLERİMİZİ YIPRATMA HAKKI YOKTUR"

Ceylanpınar Ziraat Odası Başkanı Keskin ve muhtarlar da DEDAŞ'ın uygulamasına şu sözlerle tepki gösterdi:
"2022 yılının sonunda, 11. ayın sonunda, 12. ayın başında borçlarımızı ödüyoruz. Belki bazı köylerimizde bir, iki çiftçimizin geriye dönük borçları olabilir fakat diğerlerinin borçları yok. Ceylanpınar ilçesi olarak bütün çiftçilerimiz hem meskende hem de tarımda en iyi şekilde ödemesini yapar. DEDAŞ resmen çiftçilerimizi mağdur etmekte, ürünlerini kurutmakta. Meskenlerde elektrik yok. Köylerde oksijen tüpüne bağlı olan hastalarımız var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. DEDAŞ'ın çiftçilerimizi yıpratma hakkı yoktur. Bu şekilde giderse, çiftçilerimiz önümüzdeki sene çiftçiliği bırakmak zorunda kalacaklar."

Kaynak: ANKA

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Diyarbakır CHP Mahmut Tanal
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