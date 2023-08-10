Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Son tarih 1 Eylül!

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek sahiplerine uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, son tarihin 1 Eylül olduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Son tarih 1 Eylül!

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü 'Yivsiz Tüfek Ruhsatname Yenileme İşlemleri' hakkında duyuru yayımladı.

Yapılan açıklamada; "İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından geçerlilik süresi dolan Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri’nin 1 Eylül tarihine kadar belgelerle birlikte ilgili kuruma müracaat edilerek yenilenmesi gerekmektedir" denildi.

"PARA CEZASI UYGULANACAK"

Açıklamada, "Aksi halde Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri’ni yenilemeyenler hakkında 2521 sayılı Kanunun 13. Maddesi çerçevesinde idari işlem yapılarak, her bir tüfek için 2 bin 864 TL idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Son tarih 1 Eylül! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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