CHP'li vekil hiç oy alamadığı köyün sorununu anlattı: Günde 1 saat su veriyorlar, telefon çekmiyor

CHP'nin Kars'ta oy alamadığı tek köyde şikayet yine CHP'ye geldi. Bir yurttaş merkeze 18 km uzaklıktaki köylerinde günde 1 saatlik su verildiğini ve telefon şebekelerinin çekmediğini söyledi.

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CHP'li vekil hiç oy alamadığı köyün sorununu anlattı: Günde 1 saat su veriyorlar, telefon çekmiyor

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kentte sıfır oy aldıkları tek köy olan Hapanlı'daki bir yurttaştan gelen mesajı paylaştı.

Alp'e gelen mesajda köye günlük 1 saatliğine su verildiğini, telefon şebekelerinin çekmediği kaydedildi.

Alp Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kars’ta CHP olarak sıfır oy aldığımız tek köy olan Merkez Hapanlı Köyünden bana gelen mesajı paylaşıyorum. Vatandaşa,verdiği oya bakmaksızın hizmet etmek temel anlayışımızdır. Merkeze sadece 18 km uzaklıktaki Hapanlı Köyü’ne günde sadece 1 saat su veriliyor. Kars halkına bunu nasıl reva görüyorsunuz? Hak mıdır adalet midir? Hapanlı Köylülerinden gelen mesaj: “ Sayın vekilim Kars Merkez Hapanlı köyünde ikametgah ediyoruz. köyümüzde şebeke suları yetersiz olduğundan dolayı köye sadece günlük bir saat su veriliyor, hayvanlar su içemiyor, hiçbir yetkili el atmıyor merkeze 18 km olmamıza rağmen hala daha telefon şebekeleri bile çekmiyor sizlere sesimiz olacağınız için çok teşekkür ederiz ”

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