Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmişti: O hakimin ihraç edilmesinin 'gerekçeleri' ortaya çıktı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hakim Ahmet Çakmak’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmesinin ardından soruşturma başlattı. Daha önce hakkında verilen iki ayrı disiplin cezası olan Çakmak HSK İkinci Dairesi’nin kararıyla meslekten ihraç edildi.

HSK’nın ihraç kararında skandal gerekçeler yer aldı. Hakim Ahmet Çakmak’ın Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde görevliyken ilçenin sosyal faaliyetinin zayıf olmasından kaynaklı olarak Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçe kararda yer aldı. Çakmak’ın adliye binasının boş bulunan ve kullanılmayan alanlarına spor salonu yapılması yönünde talebi dahi karara gerekçe yapıldı.

‘İŞLER GECİKİYOR’ DEYİP ARAÇ İSTEDİ

Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre, Çakmak’ın yine bu adliyede ivedi işlerin çok geciktiğini aktararak adliyedeki bir aracın adliyeye uzak olan PTT’ye evrak taşınması için kullanılması yönündeki talepte ihraç kararında yer aldı. Çakmak’ın söz konusu araç talebi için Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na yazı yazdığı kaydedildi. Çakmak’ın usule uygun olmayan mesai cetvellerine ilişkin yaptığı yazılı itiraz da ihraç kararına suçlama konusu yapıldı.

‘SAVCI EĞİTİM ALSIN’ TALEBİNDE BULUNDU

Öte yandan ihraç kararında Çakmak’ın bir savcının meslek için eğitim alması gerektiğine dair yaptığı başvuruda HSK’nın kararında yer aldı. Söz konusu olayda, iddiaya göre 2021 yılında Urfa’da yaşayan 15 yaşındaki iki çocuk, 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Savcılık, çocukları "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmiş ancak o dönem Sulh Ceza Hakimi olan Çakmak, söz konusu suçun kanunen şikayete tabi olduğunu, mağdur çocukların ailesinin ve mağdur çocuğun şikayetçi olmadığını belirterek, tutuklama talebini reddetmişti. Hakim Çakmak çocukları tutuklama talebiyle sevk eden savcının meslek içi eğitim alması gerektiğini belirterek, HSK Meslek İçi Eğitim Bürosu'na yazı yazmıştı. Söz konusu yazıda, "Öncelikle tutuklanmaya sevklerde kanunun ve içtihatların iyi bilinmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda sehven veya bilgisizlikten insanlar tutuklandığı takdirde bu tutuklamaların telafisi olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Çakmak’ın bir savcının meslek içi eğitim alması yönünde yazdığı dilekçe HSK tarafından suçlama konusu yapıldı.

BAŞVURULARI ‘UYGUNSUZ’ HAREKET OLARAK GÖRÜLDÜ

HSK kararında Ahmet Çakmak’ın uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu, şahsi onur ve saygınlığını yitirdiği öne sürdü. Çakmak hakkında daha önce verilen iki ayrı yer değiştirme cezası olduğunun belirtildiği kararda Çakmak’ın Erdoğan’ın 3. Kez aday olmasına ilişkin yaptığı başvuru üçüncü bir cezaya neden olması.