Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamada Antalya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 4,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 12,44 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [99.07 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2023-08-10
Saat:16:16:03 TSİ
Enlem:35.804 N
Boylam:31.351 E
Derinlik:12.44 km
Detay:https://t.co/22ys19pO0B@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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