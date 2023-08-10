Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamada Antalya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

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Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 4,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 12,44 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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