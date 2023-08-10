Taliban'dan kaçanları geçtik: Türklerden iltica kuyruğu!

Almanya'da çekilen bir fotoğraf, Türkiye'den kaçıp Almanya'ya iltica edenlerin sayısındaki artışı gözler önüne serdi. Almanya'ya girip iltica talep edenlerin ilk alındığı kamplarda sıra bekleyenlerin artık neredeyse yarısı Türk...

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Taliban'dan kaçanları geçtik: Türklerden iltica kuyruğu!

Türkler Almanya'ya göçte toplamda birinci, iltica başvurularında ise ikinci sıraya yükseldi. Bu yılın haziran ayına kadar Suriye ve Afganistan'dan gelenler ilk iki sırayı paylaşırken, Türkiye üçüncüydü.

2023'ün ilk 7 ayında 23 bin 82 Türk düzensiz göçmen Almanya'ya geldi ve iltica talebinde bulundu. Ondan fazlası da yasal yollarla geldi.

İLTİCA SIRASINDA ARTIK TÜRKLER VAR

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Türkiye, toplamda Almanya'ya göç şampiyonu oldu. Almanya'ya girip iltica talep edenlerin ilk alındığı kamplarda sıra bekleyenlerin artık neredeyse yarısı Türk.

Doğu Avrupa üzerinden gelenlerin alındığı Brandenburg'daki Eisenhüttenstadt Kampı'nın önünde Türkler kuyruk oluşturdu.

Aralarında Suriyeli, Afgan, Afrika ülkelerinden gelenlerin de bulunduğu kuyruktakilerin ilk iltica işlemleri burada yapılıyor. Bu kuyrukları, daha önce Afganlar, İranlılar, Suriyeliler, Iraklılar, Eritreliler, Somililer dolduruyordu.

TALİBAN'DAN KAÇANLARI GEÇTİK

Ancak Türk göçünde aylık rakamlar mayıstan sonra fırlamaya başladı. Alman Göç ve Mülteciler Kurumu'nun resmi sayılarına göre; Mayıs ayında 2 bin 766, Haziran'da 3 bin 506 ve Temmuz ayında 3 bin 791 Türk, Almanya'dan iltica talep etti.

Temmuz ayında 7 bin 566 Suriyeli ve 3 bin 750 Afgan iltica talebinde bulundu. Buna göre Türkler, son ay itibarıyla Afganistan'dan gelenleri, yani Taliban'dan kaçanları geçmiş oldu.

Almanya'ya yaklaşık 24 bini Türk olmak üzere, bu yıl toplam 189 bin iltica talebi geldi.

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