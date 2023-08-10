Hatay'da inşaatta göçük! 1 işçiyi göçükten çıkarma çalışmaları sürüyor

Hatay'da bir inşaatta meydana gelen göçükte işçiler göçük altında kaldı. Bir işçiyi göçük altında çıkarma çalışmaları sürüyor.

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi, 5 işçi kendi imkanları ile çıktı, 4 işçiden 3’ü ise ekipler tarafından kurtarıldı. Göçük altındaki bir işçiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

Olay, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 2 nolu sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yapımı süren 3 katlı inşaatta kısmen göçük oluştu. İşçilerden 5’i kendi imkanları alandan çıktı, 4’ü ise göçükte kaldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmada ekipler 3 işçiyi yaralı kurtardı. İşçiler hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Göçük altında bir işçinin daha olduğu ve kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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İnşaat Hatay
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