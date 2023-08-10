Diyarbakır'da deprem!
AFAD, Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada depremin derinliği 16.81 olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2023
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2023-08-10
Saat:15:25:52 TSİ
Enlem:38.539 N
Boylam:40.376 E
Derinlik:16.81 km
Detay:https://t.co/3zpGclkpXE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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