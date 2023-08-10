Diyarbakır'da deprem!

AFAD, Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

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Diyarbakır'da deprem!

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada depremin derinliği 16.81 olarak belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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