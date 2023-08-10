MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin daha şehit olduğunu açıkladı.

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MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin daha şehit olduğunu açıkladı. Çavuş Mustafa Sezer de şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

5 ASKER DAHA ŞEHİT OLMUŞTU

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmış, yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ ve Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

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