Saçlarını boyadı, hayatını kaybetti: Önemli uyarılar

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencisi Deniz Demirbayraklı, önceki gün Buca'daki evinde tek başına saçını boyarken fenalaştı. Genç kız bağırarak komşularından yardım istedi.

Eve giren genç kızın komşuları Demirbayraklı'yı hastaneye götürdü. Genç kız doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi raporunda belli olacak. Muğla'da yaşayan baba Sertan Demirbayraklı (43) kızının öldüğünü duyunca şok geçirdi.

SAÇ BOYASINA İNCELENMEK ÜZERE EL KONULDU

Genç kızın kan ve doku örnekleri incelenecek. Ayrıca Demirbayraklı'nın kullandığı saç boyasına da el konuldu. Saç boyasının da İzmir Adli Tıp Kurumu'nda inceleneceği ve herhangi bir zararlı madde içeriğine sahip olup olmadığı, alerjik reaksiyona yol açıp açmadığına bakılacak.

SAÇINI SÜREKLİ BOYARDI

Sabah gazetesine konuşan baba Sertan Demirbayraklı "Kişisel görüşüm kızım kalp krizi sonucu ölmüş olabilir.Buna saç boyası da neden olmuş olabilir. Şu an inceleniyor. Otopside belli olacak. Saç boyası kaynaklı bir ölüm olduysa, başka genç kızlar saç boyası yüzünden ölmesin diye hakkımı hukuki olarak arayacağım.Kızımın mevsimsel alerjisi vardı. Sürekli saçını boyardı. Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadık" dedi.

EVLADIMI DEĞİL SIRDAŞIMI KAYBETTİM

Kızı Deniz ile arkadaş gibi olduklarını anlatan Sertan Demirbayraklı, "Aramızda baba kız ilişkisinden öte daha sıkı bir ilişki vardı. Arkadaş gibiydik. Evladımı değil sırdaşımı kaybettim. Her gün telefonda konuşurduk. Kızımın geleceğe dönük planları idealleri vardı. Türkiye'yi uzay bilimleri konusunda NASA'dan daha iyi seviyelere getirmek istiyordu. Uzay bilimleri konusunda araştırma görevlisi olmayı planlıyordu" diye konuştu.

Kızının sigara bile kullanmadığını anlatan Sertan Demirbayraklı, "Sağlıklı yaşama önem verirdi. Sigara kullanmazdı. Sigara kullananlara da tepki gösterirdi. Benim içmememi isterdi. 'Beni erken mi bırakıp gideceksin?' derdi. O beni erken bırakıp gitti" dedi.

UZMANI AÇIKLADI: ÖLÜMLE SONUÇLANAN VAKALAR OLABİLİR

Dermatoloji uzmanı Türkan Güray, "Saç boyasının içindeki parafenil diamin maddesi genellikle tip-4 hipersensivite adını verdiğimiz mekanizmayla birlikte bağışıklık sisteminin tepkimesi anlamına gelen alerjik kontakt dermatite neden oluyor. Parafenil diamin ile temastan sonra kızarıklık, şişlik oluşuyor. Alerjik reaksiyon sonucu (iskelet kaslarının yıkıma uğraması ve yapı ürünlerinin kana karışması) ile böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanan vakalar olabilir.

SAÇ BOYASI NEDENİYLE YURT DIŞINDA ÖLÜMLER YAŞANMIŞTI

İngiltere'nin Skipton kentinde yaşayan iki çocuk annesi emlakçı Julie Mccabe, 2011'de ünlü bir markanın saç boyasına gösterdiği alerjik reaksiyon sonucunda komaya girmiş ve hayatını kaybetmişti.

Boyada bulunan 'parafenil diamin' maddesine karşı alerjik reaksiyon gösterdiği belirlenmişti. İskoçya'da 17 yaşındaki Tabatha McCourt, saçını boyadıktan 20 dakika sonra yere yığılmış ve kurtarılamamıştı.

Saçı boyarken yapılan ufak hatalar büyük problemlere dönüşebiliyor. Olivia Stegin, isimli genç kız saç boyarken başına gelen kaza sonucu kör kalmıştı.

Amerika'da yaşayan Olivia Stegin, bir arkadaşıyla saçlarını boyamaya karar verdi. Saçın boyanması için delinmesi gereken saç boyasının metal bir tüpünü evde delmeye çalışıyordu.

Tüp düzgün açılmadı, bu yüzden Stegin ürünü tüpten sıkıştırmaya çalıştı. Uyguladığı basınç, tüpün yüzünde patlamasına neden oldu. Sol gözüne bulaşan saç boyası içerisindeki kimyasallar nedeniyle göz küresinin yüzeyini yaktı.

Ayrıca, International Journal of Cancer dergisinin internet sitesinde yayımladığı çalışmada ise saç boyalarının meme kanserine neden olduğu açıklaması yapılmıştı.