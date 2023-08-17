CHP’de İstanbul Kongresi öncesi tablo netleşiyor: İlçelerde kim önde?

GERÇEK GÜNDEM - Cumhuriyet Halk Partisi’nde ilçe kongreleri devam ediyor. Yaklaşık 1200 delegenin oy kullanacağı Büyük Kurultay’da en büyük etkiye sahip il her zaman olduğu gibi yine İstanbul olacak.

Türkiye’nin en kalabalık kenti, yerel seçimlerden önce en geç Kasım sonunda yapılması beklenen Büyük Kurultay’da 196 delege ile temsil edilecek. Yani İstanbul delegeleri kurultayda yüzde 15’lik bir güce sahip. Bu nedenle İstanbul Kongresi’nden güçlü çıkan ekip kurultay üzerinde ciddi bir etki üretecek. Zira İstanbul Kongresi’nin sonucu delegedeki rüzgarın nereden estiğinin de göstergesi olacak.

EKİPLERDE KİMLER VAR?

Kamuoyunun yakından bildiği gibi İstanbul’da iki grup ağırlıklı olarak yarışıyor. Bunlardan ilki Ekrem İmamoğlu’nun dile getirdiği “değişim ve dönüşüm” talebini savunanlar. Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek, Onursal Adıgüzel gibi isimler bu ekibin içinde yer alıyor.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre ve dört yıl süreyle Örgütlerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra şu anda Parti Meclisi üyesi olan Oğuz Kaan Salıcı ile yakın çalışıyor. Aslında bu ekip de “seçimde halkın mesajını” aldıklarını “kırmadan dökmeden, kavga etmeden bir değişim” gerektiğini söylüyor.

CHP’nin İstanbul siyasetinde etkili olan isimlerden Erdoğan Toprak ise Kılıçdaroğlu’na destek veriyor. Ancak her iki gruba da mesafesini koruyor. Dün Diken’den Altan Sancar’a verdiği mülakatta, “Biz kişiler üstünden tartışmayı sürdürürsek hata yaparız. Hepimizin ortak derdi CHP’yi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak olmalı” sözleriyle kendi pozisyonunu ortaya koydu.

KONGRELERDE KİMLER ÖNDE?

İstanbul’da ilçe kongrelerinde ilk iki haftada “değişim ve dönüşüm” çevresi özellikle Başakşehir ve Bağcılar’da sürpriz yaparak kazandı. Ama genel tabloda, Bakırköy ve Avcılar’da kazanan, ana gövdesini Salıcı-Emre-Kaftancıoğlu’nun oluşturduğu ekip önde gidiyor.

İlk iki hafta itibariyle Selvi Kılıçdaroğlu’nun yeğeninin delege listesinde yer aldığı Esenyurt ile Avcılar, Ataşehir, Çatalca, genel merkeze yakın ilçe başkanı adayları; Tuzla, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Silivri gibi ilçelerde ise “değişim” çizgisi adayı ilçe başkanları seçimlerde ipi göğüsledi.

Ağustos’un ilk yarısında 39 ilçeden 17’sinde seçimler bitse de il kongresine katılacak doğal delegeler dışındaki 600 delegeden yalnız 245’i henüz belirlenmiş durumda. Biten ilçelerde en yüksek delege sayısına sahip ilçeler Esenyurt (27), Ataşehir (21), Avcılar (18) Beylikdüzü (17), Bağcılar (16), Bakırköy (15), Sancaktepe ve Bağcılar (16).

Bu hafta sonu 19-20 Ağustos tarihlerinde 10 ilçede daha kongreler yapılacak. Sonucu en çok merak edilen üç ilçe Maltepe, Ümraniye ve Bahçelievler. Maltepe’nin 29, Ümraniye’nin 26, Bahçelievler’in de 20 delegesi var. Ve üç ilçede de çoklu yarışlar olacak. Bu ilçeler dışında Kağıthane, Eyüpsultan ve Beykoz’da seçimlerin soluk soluğa bir yarışla geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem