AKP, hırsızlık, cinayet, uyuşturucu gibi suçları işleyenleri serbest bıraktı: “Gazeteci Pehlivan, onların boşalttığı koğuşa girdi”

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, AKP ve MHP’nin çıkardığı son infaz düzenlemesi sonucu yaşananları aktardı. Terkoğlu, AKP hükümetinin siyasileri içeride tutarken, hırsızlık, cinayet, cinsel istismar, uyuşturucu gibi adli suçluları "kader mahkûmu" diyerek sokağa bıraktığını belirtti. Cumhuriyet yazarı, "Onlar da dışarı çıkıyor, yarım bıraktıkları işleri tamamlıyordu. Adalet Bakanlığı istatistikleri de bunu doğruluyordu" dedi.

“BARIŞ PEHLİVAN İKTİDARIN 'İYİ ÇOCUKLARI' DEVAM ETSİN DİYE ONLARIN BOŞALTTIĞI KOĞUŞA GİRDİ”

Katillerin, istismarcıların, çocuklara karşı suç işleyenlerin iktidarın sevgili kulları olduğunu kaydeden Terkoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Mahkemelerde tutuksuz yargılanıyor, şüpheden hep onlar yararlanıyor, evlerindeki kadınlar hep yüksekten düşüyor, hapse girseler de infaz düzenlemeleriyle onlar kurtarılıyor, çıkınca da yeniden işlerini devam ettiriyorlar. İktidarsa suç ortaklığının adını 'kader mahkûmu' koymuş!

Ertesi gün, Barış Pehlivan’ı, sadece gazetecilik yaptığı için yargılanan Barış Pehlivan’ı, gazetecilik davaları nedeniyle hükümetin affından yararlanamayan Barış Pehlivan’ı, götürüp cezaevine teslim ettik. İktidarın 'iyi çocukları' devam etsin diye onların boşalttığı koğuşa girdi."