Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var

CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra genel başkanlık tartışmaları sürerken, adaylar arasında ismi yer alan Özgür Özel, "CHP'de değişim ve dönüşüm olacaksa ayrılarak değil, birleşerek olacak. Değişimi cephelere bölecek değiliz. Hatta değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "ortak bir hayalimiz" var diyen CHP'li Özel, "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le yaptığı röportajdan satır başları şu şekilde...

- İmamoğlu, yönünü İBB'ye çevirdi. Ne düşünüyorsunuz?

"Beklediğim bir karardı. En çok İstanbullular memnun olmuştur. AKP'ye karşı kurulup başarılı olmuş en iyi ittifak örneği, İstanbul İttifakı. Bu ittifakı ancak İmamoğlu sürdürebilirdi. “İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır” demek, geleceğe dönük önemli bir iddia. Hem İstanbul'un hem Türkiye'nin geleceği için kıymetli bir karar. Ekrem Başkan üç karar birden verdi. Kendisi, İstanbul ve Türkiye için doğru karar."

- 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istediği konuşuluyor

"O hedef açısından da İstanbul'u bir kez daha kazanmasının en önemli kilometre taşı olacağını düşünüyorum. İstanbul kazanıldığında İmamoğlu, AKP'ye karşı üst üste dördüncü zaferini almış olacak. İstanbul'u üç kez kazanmış olacak. Biz de soracağız: “İmamoğlu'nun sizi kaç kez yenmesi gerekiyor?"

- İmamoğlu, sizin için “CHP'nin tarihini bilen ve sicili temiz evlatları var” dedi

"Büyük memnuniyet duyuyorum. Sadece şahsım değil, CHP'de adı geçen geçmeyen pek çok genç arkadaş için önemli ve kıymetli.

Genel başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak, başkanın cevabını nezaketli buluyorum."

- Adaylığınızı ne zaman açıklayacaksınız?

"Örgütümüz şu an ilçe kongreleriyle meşgul. Partinin tansiyonu orada atıyor. İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım. Bu kritik süreçte partiyi kamuoyunda zor durumda bırakmadan, genel başkanımıza hak ettiği değeri göstererek, tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalışıyoruz. Süreç biraz daha hızlanacak.

Değişim umudu olanlar, partiye küsenler, kızgınlıklarını ifade edenler ve değişim olmazsa sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin beklentisi var, bir şeyler değişecek mi diye. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, üzerimize düşeni yapacağız."

- İmamoğlu ile birlikte mi hareket ediyorsunuz? Erdoğan ve Gül birlikteliğine benzeyen bir ilişki mi aranızdaki?

"Böyle benzetmelerden tüylerim diken diken oluyor. Her şeyi bırakıp kaçasım geliyor. Benim benzetilmeyi en son isteyeceğim iki isim bu ikisi.

Ama İmamoğlu ile benzer kaygılar ve umutlarımız var. Sadece Ekrem Bey ile değil, beş CHP'linin dördüyle benzer duygulardayız.

CHP'de değişim ve dönüşüm olacaksa ayrılarak değil, birleşerek olacak. Değişimi cephelere bölecek değiliz. Hatta değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz."

- İmamoğlu'nun emanetçi adayı mısınız?

"İmamoğlu ile aramızda “Şu güne kadar ben durayım, bu günden sonra sen dur” gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum.

CHP'nin genel başkanlığı Atatürk'ten emanet alınan bir şeydir. İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması, sonra Türkiye'yi kazanacağı süreçte onunla uyum içinde olunması başka birşey. Bu görevi bir süreliğine tutup sonra devretmek başka… Emanet Atatürk'e ait. Şu anda Kemal Bey'de. Bir gün bize nasip olursa sorumluluğunu Atatürk'e karşı hissederiz."

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