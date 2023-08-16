Barış Pehlivan cezaevinde avukatı ile yaptığı ilk görüşmeyi bu sözlerle bitirdi: 'Burada gazetecilik adına işlenecek çok konu var'

Gazeteci Barış Pehlivan, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili Silivri'deki Marmara Açık Cezaevine dün girmiş, denetimli serbestlik talebi yanıtlanmayan Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan, Kovid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen düzenlemeden de muaf tutulmuştu.

İLK GÖRÜŞMEDE PEHLİVAN NE DEDİ?

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, bugün "Silivri İnfaz Hakimliği’ne yaptığımız “şikayet kanun yolu” başvurusunda, Savcılık Mütalaası olumsuz geldi" açıklamasında bulunurken; akşam saatlerinde ise Pehlivan ile cezaevinde yaptığı ilk görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Ersöz paylaşımında "Barış Pehlivan’la Marmara (Silivri) Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda ilk görüşmemizi yaptık. Kendi hukuki durumu yanında, yaklaşık 2 bin kişinin kaldığı Cezaevindeki temel sorunlar, eksiklikler ve hükümlülerin şikayetleri üzerine uzun bir görüşmeydi. Konuşmamızı, “burada gazetecilik adına işlenecek çok konu var” diyerek bitirdik. Özetle Barış, Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği’nin hakkında vereceği Kararı beklerken, Cezaevi’nde de gazetecilik yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.