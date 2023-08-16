Sputnik greve çıkıyor

Sputnik'te çalışan gazeteciler, yarın greve çıkıyor. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, "Sputnik’teki mücadele tüm gazetecilerin sendika mücadelesidir" dedi.

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Sputnik greve çıkıyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) Türkiye Bürosu arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması ve işten atmalar yaşanması üzerine yarın greve çıkılacak.

Evrensel'den Şerif Karataş'ın haberine göre, GS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, gazetecilerin çalışma koşulları ve aldıkları ücretlerin her geçen gün kötüye gittiğine vurgu yaptı. Sputnik’teki gazetecilerin buna "Hayır" demek için Anayasal haklarını kullanarak sendikalarına üye olduklarını belirten Durmuş, “Bu mücadele sadece Sputnik’teki gazetecilerin değil sektördeki tüm gazetecilerin sendika mücadelesi olacaktır” dedi. Sputnik grevi için dayanışmaya çağıran Durmuş, sendika olarak mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını da ifade etti.

GAZETECİLER KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARINA KARŞI MÜCADELE EDİYOR

Gazeteciler arasında, basın özgürlüğünün yanı sıra daha iyi koşullarda çalışma ve yaşamak için örgütlenme eğiliminin ciddi bir artış gösterdiğini aktaran Durmuş, "Gazeteciler bir araya gelerek çalışma koşullarını değiştirmek için mücadele ediyorlar” dedi.

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