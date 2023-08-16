Cezaevine giren Barış Pehlivan'ın avukatından açıklama: 'Savcılık Mütaalası olumsuz geldi'

Gazeteci Barış Pehlivan'ın tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan Hüseyin Ersöz, "Silivri İnfaz Hakimliği’ne yaptığımız “şikayet kanun yolu” başvurusunda, Savcılık Mütalaası olumsuz geldi" dedi.

Son Güncelleme:
Cezaevine giren Barış Pehlivan'ın avukatından açıklama: 'Savcılık Mütaalası olumsuz geldi'

Gazeteci Barış Pehlivan, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili Silivri'deki Marmara Açık Cezaevine girdi.

Denetimli serbestlik talebi yanıtlanmayan Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan, Kovid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen düzenlemeden de muaf tutuldu. Pehlivan’ın itirazının kabul edilmemesi halinde sekiz ay açık cezaevinde kalması bekleniyor.

AVUKAT ERSÖZ'DEN AÇIKLAMA

Pehlivan'a ilişkin açıklama yapan avukat Hüseyin Ersöz, "Gazeteci Barış Pehlivan için Silivri İnfaz Hakimliği’ne yaptığımız “şikayet kanun yolu” başvurusunda, Savcılık Mütalaası olumsuz geldi. Savcı, “şikayet kanun yolunun reddini” talep etti. Barış Pehlivan’ın Cezaevinde kalması talep edildi. Kanunu “özgürlükçü” yorumlayacak Savcılara ve Hakimlere ihtiyaç var demiştik ama mütalaada, “yeni yasal düzenlemeyi” bırakın, “hukuki yorum” adına hiçbir gerekçe göremedik. Şimdi son söz, Kararı verecek Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği’nde" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Barış Pehlivan
Son Güncelleme:
Yoğurt yaparken tutmama ihtimali olmuyor! İşin sırrını hiç bilmiyorduk. işte o teknik Yoğurt yaparken tutmama ihtimali olmuyor! İşin sırrını hiç bilmiyorduk. işte o teknik
Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek
Sputnik greve çıkıyor Sputnik greve çıkıyor
Show TV'de üst düzey ayrılık: 'Hakkım geçene helal olsun (herkese değil)' Show TV'de üst düzey ayrılık: 'Hakkım geçene helal olsun (herkese değil)'
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den korkutan harita: Aşırı sıcakların bitişi için tarih verildi Meteoroloji'den korkutan harita: Aşırı sıcakların bitişi için tarih verildi
İstanbul kararını verdi, son anket açıklandı: Ekrem İmamoğlu mu Süleyman Soylu mu? İstanbul kararını verdi, son anket açıklandı: Ekrem İmamoğlu mu Süleyman Soylu mu?
İslam Memiş'ten 'saatli bomba' uyarısı: 'Eylül ayı itibarıyla bir yerde patlayacak!' İslam Memiş'ten 'saatli bomba' uyarısı: 'Eylül ayı itibarıyla bir yerde patlayacak!'
İstanbullular mumları hazırlayın: 19 ilçe o saatlerde karanlığa gömülecek İstanbullular mumları hazırlayın: 19 ilçe o saatlerde karanlığa gömülecek
Erdoğan talimat, bakan tarih verdi: Emekliyi heyecanlandıran rakam ortaya çıktı! Erdoğan talimat, bakan tarih verdi: Emekliyi heyecanlandıran rakam ortaya çıktı!