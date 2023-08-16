Cezaevine giren Barış Pehlivan'ın avukatından açıklama: 'Savcılık Mütaalası olumsuz geldi'

Gazeteci Barış Pehlivan, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili Silivri'deki Marmara Açık Cezaevine girdi.

Denetimli serbestlik talebi yanıtlanmayan Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan, Kovid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen düzenlemeden de muaf tutuldu. Pehlivan’ın itirazının kabul edilmemesi halinde sekiz ay açık cezaevinde kalması bekleniyor.

AVUKAT ERSÖZ'DEN AÇIKLAMA

Pehlivan'a ilişkin açıklama yapan avukat Hüseyin Ersöz, "Gazeteci Barış Pehlivan için Silivri İnfaz Hakimliği’ne yaptığımız “şikayet kanun yolu” başvurusunda, Savcılık Mütalaası olumsuz geldi. Savcı, “şikayet kanun yolunun reddini” talep etti. Barış Pehlivan’ın Cezaevinde kalması talep edildi. Kanunu “özgürlükçü” yorumlayacak Savcılara ve Hakimlere ihtiyaç var demiştik ama mütalaada, “yeni yasal düzenlemeyi” bırakın, “hukuki yorum” adına hiçbir gerekçe göremedik. Şimdi son söz, Kararı verecek Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği’nde" ifadelerini kullandı.