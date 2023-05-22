Gözler Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'da: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'ndan beklenen karar için çarpıcı kulis

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu. Ülkücü gelenekte etkisi ile de tanınan Karamahmutoğlu, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikast ile öldürülmesinde MHP'nin sessizlik içinde kalmasına rağmen taziye mesajı yayımlamasıyla dikkat çekmişti.

Azmi Karamahmutoğlu, Alparslan Türkeş'in göreve atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak da milliyetçi camiada önem verilen isimler arasında yerini alıyor.

"14 MAYIS'TA ALINAN OY GÖSTERMİŞTİR Kİ ERDOĞAN BU SEÇİMİN KAYBEDENİ"

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Türkiye'de ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık ve can güvenliği sorunları nedeniyle gençlerin seçimi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda gençlerin ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü ifade etti. AKP'nin sığınmacıları oy kaynağı olarak gördüğüne dikkat çeken Mahmutoğlu, vatandaşlığın da para karşılığı satıldığını hatırlattı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimin galibidir. Aradaki yüzde 5'lik fark, bütün matematik ortada. Hükümetin imkanlarıyla 21 yıldır YSK'sından ilçe seçim kurulana, ithal seçmeninden oy pusulasında, birleştirme tutanaklarına... Yüzde 2'lik, 3'lük, 4'lük oy kayması var. 14 Mayıs'ta alınan oy göstermiştir ki Tayyip Erdoğan bu seçimin kaybedeni. Ülkenin yenilenmeye ihtiyacı var, değişime ihtiyaç var. Ülkenin sosyolojisi değişiyor" ifadelerini kullanarak Türkiye için gereken değişimin Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleşeceğini söyleyerek Millet İttifakı'na desteğini açıkladı.

"ÜMİT ÖZDAĞ TARAFSIZ KALACAK"

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın seçimlere günler kala çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'nin oylarını topladığını söyleyen Karamahmutoğlu, ATA İttifakı'nın 'Ne Kandil ne domuz bağı' diyerek iki ittifaka da uzak durduğunu ancak HDP masada olmadığı halde Millet İttifakı'nı haksız yere suçladığı değerlendirmesine bulundu.

Karamahmutoğlu, "Ümit Özdağ, domuz bağının olduğu ittifaka destek vermez, HÜDA-Par'ın olduğu ittifaka girmeyecek. Galiba tarafsız kalacak. Ümit Bey akademisyen, taraftarlarına çağrıda bulunmaz. Oraya oy verenler protest milliyetçiler. Kendilerini bir parti ile tanımlamıyorlar" sözleriyle edindiği bilgileri aktardı.

"SİNAN OĞAN DOMUZ BAĞINI TERCİH EDECEK"

Azmi Karamahmutoğlu, Sinan Oğan'ın ikinci tur tercihinin ise; "Ümit Hoca ile birlikte değil. Millet İttifakı adayını da tercih etmedi. Muhtemel ki domuz bağı" ifadeleriyle Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacağını açıkladı.

Karamahmutoğlu, yüzde 5,17 oy alan Oğan'a destek veren kitlenin tarikat yapılarındaki gibi yönlendirilemeyeceğini ve bu kitlenin yaklaşık yüzde 5'inin Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ileri sürdü.

Kaynak: Gerçek Gündem