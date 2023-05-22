Gözler Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'da: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'ndan beklenen karar için çarpıcı kulis
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında Türkiye gündemini değerlendirdi. Karamahmutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladığı programda, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın ikinci tur kararı hakkında edindiği bilgileri paylaştı.
GERÇEK GÜNDEM /
Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.
Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu. Ülkücü gelenekte etkisi ile de tanınan Karamahmutoğlu, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikast ile öldürülmesinde MHP'nin sessizlik içinde kalmasına rağmen taziye mesajı yayımlamasıyla dikkat çekmişti.
Azmi Karamahmutoğlu, Alparslan Türkeş'in göreve atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak da milliyetçi camiada önem verilen isimler arasında yerini alıyor.
"14 MAYIS'TA ALINAN OY GÖSTERMİŞTİR Kİ ERDOĞAN BU SEÇİMİN KAYBEDENİ"
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Türkiye'de ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık ve can güvenliği sorunları nedeniyle gençlerin seçimi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda gençlerin ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü ifade etti. AKP'nin sığınmacıları oy kaynağı olarak gördüğüne dikkat çeken Mahmutoğlu, vatandaşlığın da para karşılığı satıldığını hatırlattı.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimin galibidir. Aradaki yüzde 5'lik fark, bütün matematik ortada. Hükümetin imkanlarıyla 21 yıldır YSK'sından ilçe seçim kurulana, ithal seçmeninden oy pusulasında, birleştirme tutanaklarına... Yüzde 2'lik, 3'lük, 4'lük oy kayması var. 14 Mayıs'ta alınan oy göstermiştir ki Tayyip Erdoğan bu seçimin kaybedeni. Ülkenin yenilenmeye ihtiyacı var, değişime ihtiyaç var. Ülkenin sosyolojisi değişiyor" ifadelerini kullanarak Türkiye için gereken değişimin Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleşeceğini söyleyerek Millet İttifakı'na desteğini açıkladı.
"ÜMİT ÖZDAĞ TARAFSIZ KALACAK"
"SİNAN OĞAN DOMUZ BAĞINI TERCİH EDECEK"
Kaynak: Gerçek Gündem