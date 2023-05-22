Konutta gözler seçimde: Fiyatlar yüzde 40'a kadar artabilir

Üç yılda hareketlenen konut sektörü, bu yılın ilk dört ayında ise düşüşe geçti. Seçimden sonra bir ivmelenme beklendiğini belirten sektör temsilcileri, fiyatlarda da yüzde 40’a kadar bir artış olabileceğini ifade etti.

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Konutta gözler seçimde: Fiyatlar yüzde 40'a kadar artabilir

Ekonominin giderek zayıflaması ve fahiş hayat pahalılığı nedeniyle büyük bir krize sürüklenen konut sektöründe satışlar, son üç yıldır senelik 1,5 milyon bandında ilerliyordu. Ancak yılın ilk dört ayındaki satış, geçen seneye göre yüzde 18,6 düşüşle 368 bin 867 oldu.

Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan’a konuşan gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre, yılın tamamında yüzde 25-30 oranında düşüş yaşanabilir. Sektör temsilcileri yavaşlamada deprem ve seçim sürecinin etkili olduğunu belirtiyor.

Satışları yavaşlatan diğer unsurlar ise yükselen fiyatlar, yüzde 25 kira sınırı ve kredi kısıtlamaları.

SEÇİMDEN SONRA DA ARTACAK

Konut ihtiyacının sürmesi nedeniyle, çok yüksek seviyede olmasa da seçimden sonra bir ivmelenme beklendiğini belirten uzmanlara göre, fiyatlarda da en fazla yüzde 40’a kadar bir artış söz konusu olabilecek.

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Konut kiralık satılık seçim 2023
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