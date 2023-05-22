Ümit Özdağ duyurdu: Zafer Partisi hangi adayı destekleyeceğini yarın açıklayacak

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleycekleri adayı yarın açıklayacaklarını söyledi.

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Ümit Özdağ duyurdu: Zafer Partisi hangi adayı destekleyeceğini yarın açıklayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin destekleyeceği adayı yarın sabah açıklayacaklarını söyledi.

İktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi, ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın Erdoğan’a desteğini açıklayacağını öne sürmüştü.

Halktv’ye konuşan Özdağ, “Bu yazı hakkında yorum yapamıyorum. Ancak Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız. Kamuoyunun da bildiği gibi Ata İttifakı dağılmıştır” ifadelerini kullandı.

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Ümit Özdağ Zafer Partisi Ata İttifakı Sinan Oğan
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