Murat Yetkin: Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu öyle bir soru var ki, adeta demirden leblebi

Gazeteci Murat Yetkin, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak '50+1' şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yaşananları değerlendirdi.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan'ı yarışa sokan ATA İttifakı'nın 'demirbaşı' - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Yetkinreport.com yazarı, şunları kaydetti:

"(...) Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde Suriyelilerin durumundan Anayasa’nın ilk dört maddesine dek bir dizi soru sormuş ve bildirildiğine göre yanıtlardan tatmin olmuş. Ancak Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na sorduğu asıl öyle bir soru var ki, adeta demirden leblebi.

Özdağ, Kılıçdaroğlu'na 'Seçilirseniz ekonomide enkaz devralacaksınız, başa çıkabilecek misiniz?' diye sormuş. Bu soru aslında 'Ekonomiyi AK Parti bu hale getirdi, faturayı size ödetmek istiyor' gibi bir yanıtı da içinde barındırıyor.

Kılıçdaroğlu 'Merak etmeyin, programımız da kadrolarımız da iyi' gibilerinden bir yanıt vermiş. Yine de Özdağ’ın sorusunun Ankara siyaset kulisinde ciddi bir karşılığı olduğunu belirtelim. Bakalım Sinan Oğan’ın tercihi 28 Mayıs’a bir hafta kala siyasi görünümü nasıl etkileyecek?"

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