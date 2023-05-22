Siyaset bilimci Mesut Yeğen anlattı: Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir?

"Öbür yandan da 'sorunu çözecek olan yine benim, muhalefet değil' dedi. Muhalefet ise elindeki önemli bir değeri kullanamadı. Erdoğan muhalefetin elindeki o değerin farkındaydı ve o yüzden de onu sürekli düşük göstermeye çalıştı."