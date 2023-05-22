Siyaset bilimci Mesut Yeğen anlattı: Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir?
Siyaset bilimci Mesut Yeğen, cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turuna dair değerlendirmelerde bulundu; muhalefetin yapması gereken hamlelere dair fikirlerini dile getirdi.
Siyaset bilimci Mesut Yeğen, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak '50+1' şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak T24'ten Cansu Çamlıbel'e değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'ın bu süreçte kararsızları 'ekonomi' yerine 'beka' ve 'terör meselesini' düşünmeye sevk ettiğini, bunlar etrafında yarattığı kaygıyı da TOGG gibi, savaş gemisi gibi imgelerle yatıştırdığını belirten Yeğen, şöyle devam etti:
"Öbür yandan da 'sorunu çözecek olan yine benim, muhalefet değil' dedi. Muhalefet ise elindeki önemli bir değeri kullanamadı. Erdoğan muhalefetin elindeki o değerin farkındaydı ve o yüzden de onu sürekli düşük göstermeye çalıştı."
Yeğen, Çamlıbel'in bu noktada yönelttiği "Neydi muhalefetin kullanamadığı, Erdoğan’ın ise yok saymaya çalıştığı o değer?" sorusu üzerine şunları kaydetti:
"İyi bir kadrosunun olduğu gerçeğiydi. Ekonomi, dış politika ve depremle birlikte oluşan sorunlarla iktidardan çok daha iyi ilgilenebilecek bir kadrosu olduğunu gösterebilmeliydi.