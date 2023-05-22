Siyaset bilimci Mesut Yeğen anlattı: Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir?

Siyaset bilimci Mesut Yeğen, cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turuna dair değerlendirmelerde bulundu; muhalefetin yapması gereken hamlelere dair fikirlerini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan ikinci tur
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Siyaset bilimci Mesut Yeğen anlattı: Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir? - Resim: 1

Siyaset bilimci Mesut Yeğen, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak '50+1' şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak T24'ten Cansu Çamlıbel'e değerlendirmelerde bulundu.

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Siyaset bilimci Mesut Yeğen anlattı: Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir? - Resim: 2

Erdoğan'ın bu süreçte kararsızları 'ekonomi' yerine 'beka' ve 'terör meselesini' düşünmeye sevk ettiğini, bunlar etrafında yarattığı kaygıyı da TOGG gibi, savaş gemisi gibi imgelerle yatıştırdığını belirten Yeğen, şöyle devam etti:

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Siyaset bilimci Mesut Yeğen anlattı: Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir? - Resim: 3

 "Öbür yandan da 'sorunu çözecek olan yine benim, muhalefet değil' dedi. Muhalefet ise elindeki önemli bir değeri kullanamadı. Erdoğan muhalefetin elindeki o değerin farkındaydı ve o yüzden de onu sürekli düşük göstermeye çalıştı."

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Siyaset bilimci Mesut Yeğen anlattı: Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir? - Resim: 4

 Yeğen, Çamlıbel'in bu noktada yönelttiği "Neydi muhalefetin kullanamadığı, Erdoğan’ın ise yok saymaya çalıştığı o değer?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"İyi bir kadrosunun olduğu gerçeğiydi. Ekonomi, dış politika ve depremle birlikte oluşan sorunlarla iktidardan çok daha iyi ilgilenebilecek bir kadrosu olduğunu gösterebilmeliydi.

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