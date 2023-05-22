Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programa ilişkin açıklama: İyi önlemler aldık ama bir tanecik trol saldırısı yedik maalesef

YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV'nin sahibi, dijital içerik üreticisi Oğuzhan Uğur, ikinci tur cumhurbaşkanı seçimine sayılı günler kala Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekimlerinin 7 saat sürdüğünü söyledi.



Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu programda bir tane trol saldırısı olduğunu ve kişinin salonu terk ettiğini belirtti.



Uğur, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:



"M.A.M. 15. bölüm tam 7 saat sürdü. İyi önlemler aldık ama bir tanecik trol saldırısı yedik maalesef. Nazarlık niyetine… Kendini rezil edip salonu terk etti sağ olsun. (Tanıtıma özellikle koyacağım.) Sorular çok sertti ama kazasız belasız bitirdik çok şükür. Tanıtım yarın sabah, tam bölüm çarşamba akşamı 21.30da yayında."

M.A.M. 15. Bölüm tam 7 saat sürdü. İyi önlemler aldık ama bir tanecik trol saldırısı yedik maalesef. Nazarlık niyetine… Kendini rezil edip salonu terk etti sağ olsun. (Tanıtıma özellikle koyacağım.) Sorular çok sertti ama kazasız belasız bitirdik çok şükür. Tanıtım yarın sabah,… — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 22, 2023