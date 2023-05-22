Dikkat çeken yorum: 'Kılıçdaroğlu karar vermeli'

T24 yazarı Murat Sabuncu, hiçbir adayın 50+1 şartını sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimininde yüzde 5.17'lik oyuyla kritik bir konuma gelen Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'taki olası tavrını köşesine taşıdı.

Siyasetçinin Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasının hayli zor göründüğünü dile getiren gazeteci, önümüzdeki pazar günü seçimi kim kazanırsa kazansın yaşanacak ekonomik bunalımın artışıyla milliyetçi dalganın daha da yükseleceği görüşünü dile getirdi.

"Bu süreçte farklı partilerdeki milliyetçilerin birlikte hareketini de kamuoyu etkileme süreçlerinde daha aktif olmaları da mümkün. Muhafazakar partilerde daha uçlarda (başta Yeniden Refah) bir rüzgarın eseceği de düşünülebilir" diyen Sabuncu, şöyle devam etti:

"Memlekette dengeli bir siyaset için sol-sosyal demokrat parti ve isimlere görev düşecek. Ancak şu anki duruma bakıldığında her biri kendi içinde büyük problemler yaşıyor. Oy veren kitleleriyle aralarında, özellikle CHP’de ve Yeşil Sol’da kopukluk-kırgınlık görülüyor. TİP biraz daha iyi durumda gözükse de onun da Kürt seçmen ile belli bir mesafelenmesi oldu.

Helalleşmeden Alevi videosuna barış ikliminden gelirde ve hukukta adalete pek çok konuda toplumu bir araya getiren Kılıçdaroğlu'nun terk ettiği bu alan hem 28 mayıs seçimlerinde hem sonuç ne olursa olsun sonrasında önemli.

'KILIÇDAROĞLU'NUN KAPSAYICILIĞI BIRAKMADAN İKİNCİ TURU ALMA ŞANSI VAR'

Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimlere 'milliyetçi ligin yedek oyuncusu olarak mı' yoksa toplumu birleştirme idealinden vazgeçmemiş bir lider olarak mı gidecek karar vermeli. Yüzde 44’ün üzerine konulacak oylar için kendini 'birlikteyiz' dese bile gelecek yüzde 2-2.5’luk oya karşılık Sinan Oğan’a mecbur hissetmesi iyi değil. Bugün Oğan 'bize oy veren nereye isterse gitsin' ya da 'Cumhur İttifakı' derse yani 'o an geldiğinde' umarım ne yapacağını biliyordur. Hep söyledim söyleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapsayıcılığı bırakmadan ikinci turu alma şansı var."

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