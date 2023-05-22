Sinan Oğan, İsmail Saymaz'a konuştu: Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil

ATA İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerin ilk turunda 5.17 oranında oy alan Sinan Oğan, “Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil” dedi.

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Sinan Oğan, İsmail Saymaz'a konuştu: Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil

Oğan, karar verirken hangi ölçüye göre hareket edeceğine ilişkin soruya, “Gelecekte Türkiye’yi yönetme ve bir krize sokup sokmama, ülkenin bu seçimi kazasız belasız atlatıp atlatamaması, sonrasında yönetim krizinin oluşup oluşmaması” şeklinde yanıt verdi.

Bugün, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan’dan hangisini destekleyeceğini açıklayacak olan Sinan Oğan, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

"AYNI DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Oğan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüş farklılığı yaşadıklarına ilişkin iddiaya, “Ümit beyle tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit beyle değil, diğer arkadaşlarla da... Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil. Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok” yanıtını verdi.

GÖRÜŞMELERDE NE TEKLİF EDİLDİ?

Oğan, “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yaptığınız görüşmelerde size bir teklifte bulunuldu mu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"İkisine de 'Sizden şunu istiyorum' diye bir teklifle gitmedim. İlkeler bazında konuştum. Dolayısıyla, anlaşacağım ve destekleyeceğim tarafla ilgili ilkeler bazında karar vereceğim. Asla 'Şunu aldık, şunu verin' olmayacak. Beni birçok şeyle suçluyorlar. Benim öyle bir talebim ve niyetim yok.”

Oğan, "Özdağ'ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusuna da “Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok. Olsaydı birbirimizle paylaşırdık. Bu tür söylentilerin gerçekliği yok” cevabını verdi.

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