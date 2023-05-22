Bu kez Beşiktaş taraftarı tribünden haykırdı: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz

Adana Demirspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş taraftarları, "Mecliste Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaştı.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Beşiktaş’ta taraftarlar “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” tezahüratlarında bulundu.

Skorun 3-1 olmasıyla galibiyet kutlamasına başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, İzmir Marşı’nı okuduktan sonra “Meclis'te Hizbullah istemiyoruz” diye bağırdı.

Önceki gün ise Galatasaray’ın evinde Sivasspor ile oynadığı maçta sarı kırmızılı taraftarlar “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratında bulunmuştu.

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