Kadınlarda Avrupa’nın en büyüğü Vakıfbank

CEV Şampiyonlar Ligi Finali’nde Eczacıbaşı Dynamit’i 3-1’lik bir skorla deviren VakıfBank kupayı müzesine götürdü.

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Kadınlarda Avrupa’nın en büyüğü Vakıfbank

Avrupa kadın voleybolundaki “Türk Finali”ni Vakıfbank kazandı. CEV Şampiyonlar Ligi Finali’nde Eczacıbaşı Dynamit’i 3-1’lik bir skorla deviren İstanbul’un sarı-siyahlı kulübü bu kupayı altını kez müzesini götürdü.

3-0 KAZANDI

İlk iki seti (27-25 ve 25-17) kazandıktan sonra üçüncü seti 25-23 kaybeden Vakıfbank, üçüncü seti de 25-17 kazandı.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2017-2018 yıllarından sonra 2023-2023 yıllarında da şampiyon olarak ikinci kez duble yapan Vakıfbank, 2011 ve 2013 yıllarında da final maçlarından zaferle ayrılmıştı.

Vakıfbank tüm kupaları 15 yıldır Vakıfbank’ı çalıştıran İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti’nin liderliğinde kazandı.

Vakıfbank’ın İtalyan smaçörü Paolo Egonu maçın en değerli oyuncusu seçildi.

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