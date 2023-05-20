Denizlispor’un kurtuluş reçetesindeki belirsizlik sürüyor!

İki dönem transfer yasağı nedeniyle şirketleşmeyi kurtuluş reçetesi olarak gören A. Denizlispor, ligden düştükten sonra nasıl bir yol izleneceği hakkında açıklamalarda bulunmazken, şirketin akıbeti de belirsizliğini koruyor.

Denizlispor’un kurtuluş reçetesindeki belirsizlik sürüyor!

FIFA'dan gelen iki dönem transfer yasağı nedeniyle, ayağında adeta pranga olan Denizlispor'da şirketleşme bilmecesi yaşanıyor.

Şirketleşme hayata geçirilse bile yasak kalkmayacağı gibi, şirkete arz talebin ne olacağı kafalarda soru işareti bıraktı.

SEZON BİTTİKTEN SONRA YENİDEN GÜNDEME GELECEK

TFF tarafından sezon içinde faaliyete geçirilmesine izin verilmeyen şirketleşme konusu, sezon bittikten sonra yeniden gündeme gelecek ama takım 2. Lig'e düştüğü için şirketin akıbeti belirsizliğini koruyor.

KURMAYLARIN HANDİKAPLARI ARASINDA

Yeşil-siyahlı kurmaylar, şirketleşmeyi hayata geçirme sürecinde kolları sıvadılar. Ancak, transfer yasağının kalkmayacak olması ve şirketleşmeye arz talebin nasıl olacağı da kurmayların handikapları arasında bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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