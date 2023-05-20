Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Samet Akaydin gerilimi: Karşılıklı açıklamalarla polemik büyüdü!

Fenerbahçe, son oynanan Trabzonspor maçında sosyal medyaya yansıyan Samet Akaydin ile ilgili bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamalara karşı kınama mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Samet Akaydin gerilimi: Karşılıklı açıklamalarla polemik büyüdü!

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta Samet Akaydin'in, Trezeguet’nin şükür secdesiyle gol sevinci yaşadığı anda bordo mavili futbolcuya doğru tükürdüğü iddiası futbol gündemini sarstı.

İddiaların büyümesi sonrası sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından sosyal medya gündemine düşen futbolcumuz Samet Akaydin ve Trabzonsporlu oyuncu Trezeguet’in görüntüsü üzerine Trabzonspor Kulübü’nün yaptığı paylaşım üzerine bu açıklamayı yapıyoruz. Dün geç saatlerde gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden kamuoyunu manipülasyon ve aldatma yapıldığı futbolcumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır. Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürmek ile alakasının olmadığı 'gören her göz' tarafından açıkça anlaşılmaktadır. Futbolcumuz Samet Akaydin’in konu ile ilgili bu sabah resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı yeniden tüm kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunuyor; Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübü’nün yaptığı sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, önyargılı yaklaşımını kınıyoruz."

"BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR"

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından "Bu bir rezilliktir, iğrençliktir!" başlığıyla yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz."

SAMET AKAYDİN'DEN AÇIKLAMA

Devre arasında Adana Demirspor'dan kadroya katılan savunma oyuncusu Samet Akaydin ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah’a havale ediyorum."

Fenerbahçeli Samet Akaydin'den hakkındaki iddialara yanıtFenerbahçeli Samet Akaydin'den hakkındaki iddialara yanıtSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

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Fenerbahçeli Samet Akaydin'den hakkındaki iddialara yanıt Samet Akaydin'den hakkındaki iddialara yanıt
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