Fenerbahçeli Samet Akaydin'den hakkındaki iddialara yanıt

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor karşılaşmasında Mahmoud Trezeguet’e yaptığı hareketi nedeniyle bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçeli Samet Akaydin'den hakkındaki iddialara yanıt

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayan Mahmoud Trezeguet’e yönelik yaptığı hareketi nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

29 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah’a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta Samet Akaydin'in, Trezeguet’nin şükür secdesiyle gol sevinci yaşadığı anda bordo mavili futbolcuya doğru tükürdüğü iddiası futbol gündemini sarstı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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