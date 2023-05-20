Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bir dönem teknik direktörlük görevini üstlenen Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı.

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Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Alman televizyon kanalı RTL'de yer alan haberde, 69 yaşındaki Daum'un New York'ta bir hastanede kontrol altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde RTL'in röportaj yapmak için Daum ile temasa geçtiği ancak kendisinden "hastanede kontrol altında tutulduğu için ne zaman döneceğinin belli olmadığı" bilgisi aldıkları belirtildi.

Haberde ayrıca 69 yaşındaki ünlü teknik adamın aylardır kanserle mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.

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