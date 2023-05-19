Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 35. hafta heyecanı yarın, 21 Mayıs Pazar ve 22 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

35. haftada maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle:

20 Mayıs Cumartesi (Yarın)

16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler

21 Mayıs Pazar

16.00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

19.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz

22 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman

Kaynak: Gerçek Gündem

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