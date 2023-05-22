Küçükkaya: İktidar tarafı elindeki medya gücünü, yönettiği trol ordusunu kullanıyor

İsmail Küçükkaya, bugünkü yazısında, seçim sonucunu katılımın belirleyeceğini söyledi.

"Hangi taraf kendi kitlesini sandığa gitmeye ikna ederse o kazanacak. Oy kullanmayan 8 milyon yurttaş, geçersiz oy verenler ve 14 Mayıs'taki Sinan Oğan destekçilerini topladığımızda 12.5 milyon ediyor. Bu kitlenin kim, ne kadarını ikna ederse sandıkta o kazanacak." ifadelerini kullanan Küçükkaya, yazısını şöyle sürdürdü:

Bu noktada moral motivasyon öne çıkıyor.

İktidar bloğu çok ince bir strateji izliyor. Önce kazanmadığı seçimi kazanmış algısı veriyor. Oysa seçim bitmedi. Üstelik kaybetme ihtimalini görüyorlar ve muhalefet kaybetmediği bir seçimi kaybetmiş havasına sokulmak isteniyor.

İktidar tarafı karşı tarafın moralini bozmak, ümidini azaltmak, böylelikle sandığa gitmelerini önlemek hedefini güdüyor. Bu amaç doğrultusunda elindeki medya gücünü, yönettiği trol ordusunu kullanıyor. Bir de MUHALİFMİŞ GİBİ POZİSYONLADIĞI APARATLARI devreye soktu. Bu aparatlar daha ortada 2. tur seçim olmasına rağmen CHP içinde ikilik çıkarmak, Millet İttifakı'nda kriz yaratmak için sahnedeler. Özel görevliler. Moral bozmaya ve dikkatleri seçimden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Oysa görülecek bir hesap varsa nihai tablonun ortaya çıkacağı seçimi beklemek gerekmez mi? Bu kavga, spekülasyonlar, şüphe, moral bozukluğu kimin işine yarar bunu düşünmeli. Bunu kim ister? Kim yaptırır? Bu görevi onlara kim verir?

Ancak o kişileri (aparatları) bu zamanlar için saklıyorlar. Günü geldiği için de tam seçim öncesi kullanıyorlar. Bugüne dek olduğu gibi meczup deyip geçemezsiniz. Hayır, meczupluğun ötesindeler.

Dolayısıyla seçmenin sakin olması, soğukkanlılığını koruması, aklını kullanması, moralini bozmaması ve sandığa gitmesi gerekiyor.

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