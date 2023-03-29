Gençler Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'na kahve ısmarladı: Ağanın eli tutulmaz

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gençlerle bir kafede kahve içerek sohbet etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, gençlerin sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

Bir gencin “Nasılsınız” sorusuna “Gayet iyiyim. Koşturuyorum. İşim koşturmak” cevabı veren Kılıçdaroğlu, "size kahve ısmarlayalım" teklifi üzerine "Ağanın eli tutulmaz" dedi. Kılıçdaroğlu sütlü kahve tercih ederken, İmamoğlu "Sütlü kahve sevmiyorum, sert kahve tercih ediyorum" dedi.