Davutoğlu Sosyal Medyayı Yıktı Geçti, Trend Oldu... Açıklama Gecikmedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkanlığa seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tebrik ziyaretinde bulundu. İkili görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

DAVUTOĞLU SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE

Açıklama sonrası Davutoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Davutoğlu'nun imaj değişikliğine giderek saçını boyattığını iddia etti. Davutoğlu, fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlar nedeniyle sosyal medya platformu X'te TT'ye (Trend Topic) girdi.

Sosyal medyayı sallayan bu iddialar sonrası Davutoğlu'ndan açıklama geldi. Davutoğlu, Özel ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Değişmedim arkadaşlar, aynı Ahmet Davutoğlu’yum. Işık oyunlarına aldanmayın ama beğendiyseniz o ayrı" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi