Davutoğlu Sosyal Medyayı Yıktı Geçti, Trend Oldu... Açıklama Gecikmedi

CHP lideri Özgür Özel'e tebrik ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun basın açıklamasındaki bir fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Saçını boyattığı iddia edilen Davutoğlu'ndan esprili bir açıklama geldi.

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Davutoğlu Sosyal Medyayı Yıktı Geçti, Trend Oldu... Açıklama Gecikmedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkanlığa seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tebrik ziyaretinde bulundu. İkili görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

DAVUTOĞLU SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE

Açıklama sonrası Davutoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Davutoğlu'nun imaj değişikliğine giderek saçını boyattığını iddia etti. Davutoğlu, fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlar nedeniyle sosyal medya platformu X'te TT'ye (Trend Topic) girdi.

Davutoğlu Sosyal Medyayı Yıktı Geçti, Trend Oldu... Açıklama Gecikmedi - Resim : 1

Sosyal medyayı sallayan bu iddialar sonrası Davutoğlu'ndan açıklama geldi. Davutoğlu, Özel ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Değişmedim arkadaşlar, aynı Ahmet Davutoğlu’yum. Işık oyunlarına aldanmayın ama beğendiyseniz o ayrı" dedi.

Davutoğlu Sosyal Medyayı Yıktı Geçti, Trend Oldu... Açıklama Gecikmedi - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Özgür Özel CHP
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