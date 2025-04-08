'İmamoğlu' Protestolarına Bir İddianame Daha! 90 Kişiye Daha Hapis İstemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz eylemlere katıldıkları iddiasıyla 104'ü tutuklu toplam 139 kişi hakkında, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bu kez de 90 kişi hakkında daha iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede gözaltına alınan 90 kişiden 60'ı hakkında 'Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hâle getirerek katılma' suçundan 2 yıl 6’şar aydan 4’er yıla hapis talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 kişinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara yer verilerek, toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayan valilik kararına karşın, vatandaşları izinsiz gösterilere ve sokak olaylarına katılmaları adına teşvik edici nitelikte paylaşımlar yaptıkları kaydedildi.

'YAKALAMA İŞLEMİNE DİRENDİLER'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin birçok noktada kalabalık grupların toplanarak izinsiz gösteri yürüyüşleri yaptıklarının tespit edildiği, inceleme ve tespitlerde şüphelilerin eylemlere katıldıkları, sevk maddesinde 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu' bulunan diğer şüphelilerin ise toplantı ve yürüyüşlere kendilerini tanınmayacak hale getirerek katıldıkları, kolluk görevlilerinin şahısların yanına geçerek polis tanıtma kartlarını ibraz ettikleri, şahısları usulüne uygun olarak uyardıkları ve eylemlerini sonlandırmamaları durumunda yakalama yapılacağı bilgisini verdikleri, şahısların uyarı ve ikazlara rağmen eylemlerine devam ettikleri, yakalama işlemine karşı koymaları ve direndikleri belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin 2911 sayılı 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçunu işledikleri, şüphelilerin İstanbul Valiliğince yapılan "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19–23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." şeklindeki kararına ve kolluk görevlileri tarafından dağılmaları yönünde yapılan ikazlara rağmen gösterilerine devam ettiklerinin tespit edildiği de kaydedildi.

2 YIL 6 AYDAN 4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede ayrıca, 90 sanıktan 60’ının 'Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hâle getirerek katılma' suçundan 2 yıl 6’şar aydan 4’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, 21 sanığın 'Suç işlemeye tahrik' suçundan 6’şar aydan 5’er yıla, 8 sanığın 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6’şar aydan 3’er yıla, bir sanığın ise 'Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: Haber Merkezi