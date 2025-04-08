'İmamoğlu' Protestolarına Bir İddianame Daha! 90 Kişiye Daha Hapis İstemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle 90 kişi hakkında iddianame hazırlandı. 60'ı hakkında 4 yıla kadar hapis istendi.

Son Güncelleme:
'İmamoğlu' Protestolarına Bir İddianame Daha! 90 Kişiye Daha Hapis İstemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz eylemlere katıldıkları iddiasıyla 104'ü tutuklu toplam 139 kişi hakkında, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bu kez de 90 kişi hakkında daha iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede gözaltına alınan 90 kişiden 60'ı hakkında 'Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hâle getirerek katılma' suçundan 2 yıl 6’şar aydan 4’er yıla hapis talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 kişinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara yer verilerek, toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayan valilik kararına karşın, vatandaşları izinsiz gösterilere ve sokak olaylarına katılmaları adına teşvik edici nitelikte paylaşımlar yaptıkları kaydedildi.

'YAKALAMA İŞLEMİNE DİRENDİLER'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin birçok noktada kalabalık grupların toplanarak izinsiz gösteri yürüyüşleri yaptıklarının tespit edildiği, inceleme ve tespitlerde şüphelilerin eylemlere katıldıkları, sevk maddesinde 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu' bulunan diğer şüphelilerin ise toplantı ve yürüyüşlere kendilerini tanınmayacak hale getirerek katıldıkları, kolluk görevlilerinin şahısların yanına geçerek polis tanıtma kartlarını ibraz ettikleri, şahısları usulüne uygun olarak uyardıkları ve eylemlerini sonlandırmamaları durumunda yakalama yapılacağı bilgisini verdikleri, şahısların uyarı ve ikazlara rağmen eylemlerine devam ettikleri, yakalama işlemine karşı koymaları ve direndikleri belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin 2911 sayılı 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçunu işledikleri, şüphelilerin İstanbul Valiliğince yapılan "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19–23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." şeklindeki kararına ve kolluk görevlileri tarafından dağılmaları yönünde yapılan ikazlara rağmen gösterilerine devam ettiklerinin tespit edildiği de kaydedildi.

2 YIL 6 AYDAN 4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede ayrıca, 90 sanıktan 60’ının 'Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hâle getirerek katılma' suçundan 2 yıl 6’şar aydan 4’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, 21 sanığın 'Suç işlemeye tahrik' suçundan 6’şar aydan 5’er yıla, 8 sanığın 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6’şar aydan 3’er yıla, bir sanığın ise 'Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Tutuklu Gençler İçin Siyasi Partilere Çağrı: ‘Topyekün Harekete Geçin’Ekrem İmamoğlu’ndan Tutuklu Gençler İçin Siyasi Partilere Çağrı: ‘Topyekün Harekete Geçin’Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İBB
Son Güncelleme:
Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Sözler: 'Yargı, Devlet Malına Uzanan Kirli Elleri Kıracak' 'Yargı Devlet Malına Uzanan Eli Kıracak'
Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan Çiftçilere İsyan Ettiren Ceza Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan Çiftçilere İsyan Ettiren Ceza
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Merak Edileni Yanıtladı: Cumhurbaşkanı'yla Görüşmede Tarih Belli mi? Bakırhan, Merak Edileni Yanıtladı, Görüşme Ne Zaman?
CHP Lideri Özel'den Siyasi Yasak İstenen Gençlere Destek Özel'den Siyasi Yasak İstenen Gençlere Destek
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor