Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan Çiftçilere İsyan Ettiren Ceza

Yozgat’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden 10 çiftçiye 993'er lira trafik cezası kesildi. CHP’li Erhan Adem kesilen cezaya ‘Bu halkın iradesine kesilen faturadır. O cezaları değil, o halkın sesini duyun. O çiftçiler bu ülkenin sigortasıdır, umut kaynağıdır. Derhal bu yanlıştan dönün, cezaları iptal edin’ diyerek tepki gösterdi.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesi Saraçhane’ye davet etmiş, İmamoğlu’na destek verenler de protestolarla destek vermişti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin protestolar İstanbul dışındaki illerde de düzenlenmiş, bir tepki de Yozgat’taki çiftçilerden gelmişti. Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Kazankaya Köyü’nde protestolara traktörleriyle destek veren 10 çiftçiye 993'er lira trafik cezası uygulandığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem cezaları ‘Bu cezalar sadece kâğıt değil, bu halkın iradesine kesilen faturadır. O cezaları değil, o halkın sesini duyun. O çiftçiler bu ülkenin sigortasıdır, umut kaynağıdır’ diyerek eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan Çiftçilere İsyan Ettiren Ceza - Resim : 1

'İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİLER'

CHP’li Adem şunları söyledi: Bu konvoy ve protesto eyleminin amacı, Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksız tutuklamalar, iftiralar ve Silivri'de tutuklu bulunmasına bir isyandı. Ayrıca öğrencilerimizin bir araya gelerek yaptığı protesto gösterilerinde gözaltına alınan gençlerimizin bir an önce serbest bırakılması için çiftçilerimiz bir eylem gerçekleştirdi. Zaten para kazanamayan, hayatları yokluk içerisinde geçen ve hayat şartları zor olan bu çiftçiler, ürettiklerinden para kazanamayınca en sonunda Tarım Bakanlığı'ndan da üzerlerine baskı gelmesinden dolayı isyan bayrağını çektiler.

Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan Çiftçilere İsyan Ettiren Ceza - Resim : 2

'NEDEN CEZA GÖNDERDİNİZ?'

‘Bu protesto eyleminin sonucunda Sayın İçişleri Bakanı, hiç kimseye engelleri yoktu, trafiği engellemediler. Hak, hukuk, adalet anlayışında bir eylem gerçekleştirdiler’ diye belirten Adem, ‘Neden eylemden sonra onlara ceza gönderdiniz Sayın İçişleri Bakanı, bu reva mı?’ diye sordu.

'DERHAL BU YANLIŞTAN DÖNÜN'

Bu eylemin aynı zamanda bu ülkenin tüm üreticilerine sahip çıkma çağrısı olduğunu ifade eden Adem, şunları söyledi: Ama siz bu çağrıyı suç saydınız. Buradan İçişleri Bakanlığı’na, Yozgat Valiliği’ne ve Emniyet yetkililerine sesleniyorum: Bu cezalar sadece kâğıt değil, bu halkın iradesine kesilen faturadır. O cezaları değil, o halkın sesini duyun. O çiftçiler bu ülkenin sigortasıdır, umut kaynağıdır. Derhal bu yanlıştan dönün, cezaları iptal edin. Hukuksuzluğa son verin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin alın teriyle yaşayan çiftçisinin, emeğiyle direnen üreticisinin yanındayız. Onların sesini susturamayacaksınız. Ne yaparsanız yapın, bu toprakların sahipleri geri adım atmayacak. Çünkü biliyoruz: Bu ülkeyi çarıklılar kurdu. Bu halk, tarlasını da demokrasisini de sahipsiz bırakmayacak.

Kaynak: ANKA

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