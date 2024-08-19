Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Devlet Bahçeli'yle Görüştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, CHP lideri Özgür Özel'in ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi. Görüşme, MHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.
Göztepe-Fenerbahçe maçında Göztepeli bir görevlinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkasından iterek yere düşürmesi gündemde yerini korurken Ali Koç, bugün siyasi liderlerle bir araya geldi.
İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Koç, ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezi'ne gitti.
Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.
Koç ve Bahçeli'nin basına kapalı görüşmesi sonrası MHP lideri, Fenerbahçe Başkanı'nı uğurladı.
Kaynak: AA
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