Can Atalay'ın Vekilliğe İadesi AİHM'de

Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen halen tahliye edilmiyor. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Can Atalay'ın ikisi AYM'de, birisi AİHM'de olmak üzere üç ayrı başvurusu karar verilmeyi bekliyor.

Can Atalay’ın "hükümeti devirmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 18 yıl hapis cezası aldığı Gezi davasının esasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurusu bulunuyor. Anayasa Mahkemesi, eski Başkan Zühtü Arslan döneminde bu başvuruyu bölümler önünde incelemeye aldı. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın görüşü alındı. Ancak yeni Başkan Kadir Özkaya döneminde Atalay'ın başvurusu henüz bölüm gündemine alınmadı.

AYM, ESASTAN GÖRÜŞECEK

Benzer şekilde aynı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'nın başvurusu da "bölümler önünde" incelemede. Usulü işlerler tamamlandıktan sonra Gezi davası, AYM tarafından esastan görüşülecek.

AYM'nin bu davada vereceği olası ihlâl kararı, cezaevinde olan 5 Gezi sanığının tahliyesinin önünü açacak. Osman Kavala, Can Atalay, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku ve Tayfun Kahraman halen cezaevinde bulunuyor.

Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nde yapılmış bir bireysel başvuru dosyası da bulunuyor. Bu başvuru Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM'nin verdiği ikinci hak ihlâli kararına uymaması üzerine yapıldı. Bölümler önünde incelemede olan başvurunun yeni Adli Yıl'da gündeme alınacağı belirtiliyor. AYM'nin, bu başvuruya ilişkin de yeni bir ihlâl kararına imza atması bekleniyor.

ATALAY, AİHM'E DE BAŞVURMUŞ

Öte yandan Can Atalay'ın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM'nin ilk ihlâli kararını uygulamaması üzerine avukatları aracılığıyla AİHM'e başvuruda bulunduğu da öğrenildi. Kamuoyuna açıklanmayan bu başvuruya ilişkin AİHM'deki süreç devam ediyor. AİHM'in bu konuda Türkiye'den savunma istediği belirtildi.

Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, Atalay'a ilişkin AYM kararlarının hukuki değil siyasi nedenlerle uygulanmadığını belirterek, "Anayasa askıya alındı. Bugün yeni bir mahkeme kararı daha alınsa bunu da uygulamayacaklar" dedi.