CHP'li İsme Silahlı Saldırı! Yüzünden Vuruldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, tartıştığı 3 kişi tarafından yüzünden tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Ekiciler tedavi altına alınırken şüpheliler ise yakalandı.

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CHP'li İsme Silahlı Saldırı! Yüzünden Vuruldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, istasyonda aracına akaryakıt almak için durduğunda taksi ile 3 kişi geldi. Grupla Ekiciler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada şüphelilerden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp Mustafa Can Ekiciler'e ateş açtı. Yüzüne aldığı kurşunla ağır yaralanan Ekiciler kanlar için yere yığıldı, 3 kişi ise geldikleri taksi ile kaçtı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Mustafa Can Ekiciler, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Ekiciler'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA

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