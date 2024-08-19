Salça Yaparken Bomba Gibi Patladı

Hatay’da salça yapan kadınların salça yaptığı kazanın sabitlendiği zemin, yaşanan aşırı ısınmayla patladı. Meydana gelen patlamayla kadınların yaşadığı şok ve salçanın etrafa yayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:
Salça Yaparken Bomba Gibi Patladı

Hatay’da hasat olgunluğuna ulaşan domateslerin toplanmaya başlamasıyla kadınların salça mesaisi başladı. Altınözü ilçesi Altunkaya Mahallesi’nde bir araya gelen kadınlar evlerinin bahçesinde kazanları kurarak salça yapmak için kolları sıvadı. Salçayı kaynamaya bırakan kadınların kazanları zeminde yaşanan patlamayla devrildi. Aşırı ısınmadan dolayı patlayan zemin kadınları şoka uğratırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken kadınların yaşadıklarıysa anbean kameraya yansıdı.

Salça Yaparken Bomba Gibi Patladı - Resim : 1

"ÇOK BÜYÜK BİR FELAKET YAŞADIK AMA BURUNLARI BİLE KANAMADI"

Eşinin salça yaparken kazanın devrilmesinden korktuğunu ifade eden Hamza Köleoğlu, “Eşim salçalık biber yaparken beton patladı. Allah’a şükür kimsede bir şey yok. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Kimseye zarar gelmedi. Ailemiz iyi. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Çimentonun çok ısınmasından dolayı olabilir ama nedenini bilmiyoruz. 14 yıldır burada yaşıyoruz ve sürekli bunları yapıyoruz. Salça veya ekşi pişirirken ilk defa böyle bir şey yaşandı. Eşim çok korktu. Çocuklarımız buradaydı. Burada çok büyük bir felaket yaşadık ama burunları bile kanamadı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi! Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi!
Türkiye'de Yangınla Mücadeleyi Kimler Yönetti? İşte Bakan Yardımcılarının Pes Dedirten Meslekleri İşte Bakan Yardımcılarının Pes Dedirten Meslekleri
Çamaşır Yıkarken 1 Kapak Ekleyin ; Makinenin Ömrü Uzuyor ve Tüm Kirler Yok Oluyor Çamaşır Yıkarken 1 Kapak Ekleyin ; Makinenin Ömrü Uzuyor ve Tüm Kirler Yok Oluyor
Mahkemeden Tahliye Kararı: Dilan Polat Serbest Bırakılıyor Dilan Polat Serbest Bırakılıyor
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de Son Durum... İstifa Edenler Partilerine mi Dönüyor? İYİ Parti'den İstifa Edenler Geri mi Dönüyor?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İzmir'de Deprem AFAD ve Kandilli Duyurdu! İzmir'de Deprem
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Malatya'da Deprem Malatya'da Şiddetli Deprem
Mahkemeden Tahliye Kararı: Dilan Polat Serbest Bırakılıyor Dilan Polat Serbest Bırakılıyor
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Mesai Saatleri Azalıyor mu? Mesai Saatleri Azalıyor mu?