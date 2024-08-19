Kağıthane'de Filistinli İş İnsanına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Filistinli bir iş insanına susturuculu silahla saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan iş insanı ve koruması yaralandı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Kağıthane'de Filistinli İş İnsanına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokağı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Ağustos Pazar saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yabancı uyruklu A.K'nin (30) hayatını kaybettiği, yabancı uyruklu arkadaşı F.M'nin ağır yaralandığı, A.K'nin koruma görevlisi E.K'nin ise ayağından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış 1 tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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