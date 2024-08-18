Şırnak'ta Koyun Sürüsüne Silahlı Saldırı: 15'i Öldü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce koyun sürüsüne silahlı saldırı düzenlendi. 15 koyunun öldüğü saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.
Dehşete düşüren olay Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Dönmezler köyünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce koyun sürüsüne silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 15 koyunun öldüğü, 15 koyunun da yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA