Türkiye Bu Görüntüleri Konuşmuştu: Gazeteler Meclis'teki Kanlı 'Can Atalay' Oturumunu Böyle Gördü
AKP'li milletvekilleri Can Atalay oturumunda TİP'li Ahmet Şık'ın konuşması sırasında Meclis'i ringe çevirirken, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı yarıldı. Gazete manşetleri saldırıları birbirinden farklı şekilde görürken, Karar gazetesinde "Milli İradeye Kan Sıçradı" başlığı atıldı. Yandaş gazeteler ise hedefine muhalif milletvekillerini oturttu.
Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilmesinin ardından vekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumunun görüşüldüğü TBMM oturumunda, Alpay Özalan başta olmak üzere, AKP’li milletvekilleri Meclis’i ringe çevirdi.
TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık’ın konuşması sırasında kürsüye doğru gelen Alpay Özalan, Şık’a saldırdı. AKP’lilerin saldırılarında TİP Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP Milletvekili Okan Konuralp'in yaralandı.
Meclis’teki gerilim dolu anlar gazete manşetlerine de yansırken, Karar gazetesi, “Milli iradeye kan sıçradı” başlığını tercih etti. Yandaş gazetelerin ise Ahmet Şık’ı hedef göstermesi dikkat çekti.
Gazetelerin bugünkü manşetleri şöyle oldu:
Karar gazetesi, "Milli iradeye kan sıçradı" başlığı ile gündeme aldı.
Sözcü gazetesi: Meclis'te Utanç
Birgün: Mecliste olmak artık anlamsız
Yeniçağ: AKP'li milletvekilleri Meclis'i ringe çevirdi
Yeni Akit gazetesi Ahmet Şık'ı hedef alarak, "Vekil değil teröristler" başlığını attı.