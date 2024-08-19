Acun Ilıcalı'dan Ali Koç Açıklaması: 'Oraya Girmesi Yanlış'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahaya inmesi sonrası saldırıya uğramasına ilişkin konuşan Acun Ilıcalı, "Teknik olarak Ali Koç'un oraya girmesi yanlış, kabul ediyorum" dedi.

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Acun Ilıcalı'dan Ali Koç Açıklaması: 'Oraya Girmesi Yanlış'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında saldırıya uğramasına ilişkin ilk kez konuştu.

Ilıcalı, "TFF'den 'Bizi destekleyin' gibi beklentimiz yok. Adil olmalarını istiyoruz. Bir açıklama yapmışlar. Teknik olarak Ali Koç'un oraya girmesi yanlış, kabul ediyorum. TFF 'Acil bir işiniz varsa, kırmızıda geçin' diyemez zaten" dedi.

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